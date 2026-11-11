¿Cuándo y dónde ver a Tabilo versus Michelsen en el ATP de Estocolmo?

Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) enfrentará este jueves 12 de noviembre al estadounidense Alex Michelsen (35°), por los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo, en Suecia, con el objetivo de avanzar a las semifinales del último torneo de su temporada 2026.

El encuentro está programado para este jueves 12 de noviembre, a partir de las 09:00 horas, en el primer turno de la cancha central del certamen sueco.

¿Dónde ver el partido? El duelo entre Tabilo y Michelsen se podrá seguir en vivo por streaming a través de Disney+ Premium.

El chileno llega al compromiso luego de superar al italiano Lorenzo Sonego por 7-6 (2), 6-7 (7) y 7-5, mientras que Michelsen consiguió su clasificación tras vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-3 y 6-2.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos tenistas, luego de que el estadounidense se impuso en el Masters 1.000 de Miami de este año. Todos los detalles del compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.