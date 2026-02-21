La lluvia postergó para este domingo la semifinal de Tabilo en el ATP de Río de Janeiro
El ganador jugará la final en la misma tarde de la jornada dominical.
La semifinal entre el chileno Alejandro Tabilo (68° en el ranking mundial) y el peruano Ignacio Buse (91°) se postergó para este domingo en el ATP 500 de Río de Janeiro, debido a la intensa lluvia que retrasó la jornada sabatina en el torneo carioca.
Originalmente, la semifinal debía disputarse a las 19:00 horas en la cancha principal, el Court "Guga Kuerten", pero la lluvia obligó a la organización a cambiar la programación, incluyendo el otro duelo, el que estaban disputando el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°),
De acuerdo a la organización, el partido de Tabilo y Buse se disputará en la cancha 1, a las 11:00 horas (14:00 GMT) de este domingo 22 de febrero.
En caso de ganar, Tabilo jugará la final este mismo domingo, no antes de las 17:30 horas (20:30 GMT), en la cancha "Guga Kuerten", ante el ganador del duelo entre Etcheverry y Kopriva.