Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

La lluvia postergó para este domingo la semifinal de Tabilo en el ATP de Río de Janeiro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ganador jugará la final en la misma tarde de la jornada dominical.

La semifinal entre el chileno Alejandro Tabilo (68° en el ranking mundial) y el peruano Ignacio Buse (91°) se postergó para este domingo en el ATP 500 de Río de Janeiro, debido a la intensa lluvia que retrasó la jornada sabatina en el torneo carioca.

Originalmente, la semifinal debía disputarse a las 19:00 horas en la cancha principal, el Court "Guga Kuerten", pero la lluvia obligó a la organización a cambiar la programación, incluyendo el otro duelo, el que estaban disputando el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°),

De acuerdo a la organización, el partido de Tabilo y Buse se disputará en la cancha 1, a las 11:00 horas (14:00 GMT) de este domingo 22 de febrero.

En caso de ganar, Tabilo jugará la final este mismo domingo, no antes de las 17:30 horas (20:30 GMT), en la cancha "Guga Kuerten", ante el ganador del duelo entre Etcheverry y Kopriva.

 

