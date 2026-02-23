Tabilo celebró éxitos con nuevo cuerpo técnico: Estoy feliz con lo logrado en tan poco tiempo

El tenista chileno Alejandro Tabilo celebró los éxitos cen su trabajo con Germán Gaich y Juan Pablo Gándara como los líderes de su nuevo cuerpo técnico. El mensaje se produjo apenas horas después de que la primera raqueta nacional cayó en la final del ATP 500 de Río de Janeiro, hito que le permitió regresar al grupo de los 50 mejores jugadores del mundo.

"Vamos a empezar a trabajar con Germán Gaich y Juan Pablo Gándara en este nuevo proceso. Estoy muy feliz con todo lo logrado en tan poco tiempo y queda mucho por delante", puntualizó el deportista nacido en Canadá.

El zurdo expresó su entusiasmo por el nivel exhibido en las canchas de arcilla de Río de Janeiro, asegurando que se siente en el camino correcto para recuperar su mejor ranking histórico. "Cada vez me siento más de vuelta y feliz en la cancha. Vamos por buen rumbo para volver a donde estábamos y más", añadió el seleccionado de Chile en la Copa Davis.

En su mensaje, Alejandro Tabilo dedicó palabras especiales a Malena de Lorenzo, su pareja, quien lo acompañó durante la gira en Brasil. El tenista valoró el soporte emocional brindado por la joven durante los meses previos. "Gracias por apoyarme en este proceso y bancarme en lo que sea. Increíble todo lo que hemos logrado juntos y aún queda mucho más", escribió el atleta.

Con este renovado equipo de trabajo, Tabilo se alista para enfrentar su estreno en el ATP de Santiago, donde jugará contra Tomás Barrios.