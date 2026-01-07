De la mano de Coco Gauff: Estados Unidos clasificó a las semifinales de la United Cup

Estados Unidos consiguió su pase a semifinales de la United Cup, tras vencer a Grecia por 2-1 en los cuartos de final del certamen.

La jornada comenzó con un triunfo de Gauff (4° del ranking) frente a Maria Sakkari (51°) en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2, lo que dejó la serie 1-0 a favor de los norteamericanos.

El siguiente partido fue el singles de varones, que enfrentó a Taylor Fritz (4°) contra Stefanos Tsitsipas (34°). A pesar de que el griego no está pasando por su mejor momento, se impuso sobre su rival y lo derrotó por 6-4 y 7-5.

En el último encuentro de dobles mixto, Estados Unidos fue el vencedor de la mano de Gauff y Christian Harrison, los cuales arremetieron de atrás y derrotaron a Tsitsipas y Sakkari por 4-6, 6-4 y 10-8.

Gracias al gran desempeño que tuvo Gauff, la escuadra estadounidense espera rival en semifinales, que saldrá del ganador entre Polonia y Australia.