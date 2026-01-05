Estados Unidos venció a España y se clasificó para los cuartos de final de la United Cup

Estados Unidos consiguió su pase a los cuartos de final de la United Cup, tras vencer por 2-1 a España en el grupo A del torneo.

La jornada comenzó con una sorpresa, ya que la española Jessica Bouzas (42°del ranking) derrotó a Coco Gauff (3°) en tres sets con parciales de 6-1, 6-7 y 6-0, lo que dejó la llave 1-0 a favor de los europeos.

El siguiente partido fue el singles de varones, que enfrentó a Taylor Fritz (6°) contra Jaime Munar (38°). En un encuentro que se definió por detalles, el estadounidense logró mostrar su jerarquía de Top ten y se impuso por 7-6, 3-6 y 7-6 en más de tres horas de juego.

En el último cotejo de la noche de dobles mixto, Estados Unidos fue el vencedor de la mano de Gauff y Christian Harrison, los cuales derrotaron a la pareja española compuesta por Yvonne Cavalle-Reimers e Iñigo Cervantes por 7-6 y 6-0 dándole el pase a la siguiente fase del torneo.

Con esto, el conjunto norteamericano clasificó como primera del grupo A, dejando con chanches mínimas a Argentina de pasar como mejor segunda y a España eliminada.