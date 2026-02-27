Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile

Alejandro Tabilo cayó ante Sebastián Báez y se despidió en cuartos del Chile Open

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista chileno no pudo ante el argentino en el Court "Jaime Fillol".

El tenista chileno Alejandro Tabilo (68°) cayó ante el argentino Sebastián Baéz (52°) en el Court "Jaime Fillol" por parciales de 6(3)-7 y 1-6 y se despidió en cuartos de final del Chile Open.

El primer set fue muy parejo entre ambos tenistas, ya que ninguno cedió su saque y obligó a definir el primer parcial en un tie-break. Allí, el trasandino fue más contundente y se llevó la ventaja en la primera manga.

En el segundo set, Sebastián Báez fue ampliamente superior: Quebró en dos oportunidades el servicio de Alejandro Tabilo y logró cerrar el partido de buena forma para avanzar a las semifinales.

Con la eliminación de "Jano", ya no quedan chilenos en el ATP 250 de Santiago. Las semifinales se disputarán este sábado: Francisco Cerúndolo se medirá ante Yannick Hanfmann, mientras que por el otro lado del cuadro lo harán Sebastián Báez y Luciano Darderi.

En portada