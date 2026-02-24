Alejandro Tabilo impuso su jerarquía ante Tomás Barrios y se instaló en octavos del Chile Open

Alejandro Tabilo, 42° en el ranking mundial, impuso su jerarquía y venció en el duelo de tenistas nacionales a Tomás Barrios (112°), avanzando a la segunda fase del Chile Open, torneo categoría ATP 250 que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

Tabilo, quien viene de perder la final del ATP 500 de Río de Janeiro, comenzó con dudas, pero logró recuperarse y selló el triunfo por 7-5 y 6-3 en una hora y 40 minutos de juego.

El comienzo fue complejo para el nacido en Toronto, ya que el chillanejo llegó a estar 3-1 arriba en el marcador. Sin embargo, Tabilo devolvió un quiebre y conectó uno más al final para quedarse con el primer set.

En la segunda manga, Tabilo sacó a relucir su experiencia y recorrido ante Barrios, mantuvo la ventaja a lo largo de todo el parcial y cerró la victoria por 6-3, para seguir avanzando en el ATP 250 de Santiago.

El próximo rival de Tabilo será el argentino Thiago Tirante (76°), quien eliminó al peruano Ignacio Buse (66°) por 2-6, 7-6(0) y 7-6(2) en casi tres horas de partido.