Cristian Garin tuvo gran remontada ante Juan Manuel Cerúndolo y pasó a octavos del Chile Open

El ariqueño Cristian Garin, 93° del ranking mundial, protagonizó una gran remontada este martes ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°) por 3-6, 6-3 y 6-3 y avanzó a los octavos de final del Chile Open, torneo categoría ATP 250 que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

El nortino estaba golpeado para el partido, con semanas difíciles tras la muerte de su padre y la eliminación el ATP de Río la semana pasada. De hecho, él mismo había admitido que llegaba al Chile Open "sin ninguna expectiva".

En el primer set, esas sensaciones se notaron. El argentino necesitó poco más de media hora y parecía que el panorama era oscuro para "Gago".

Sin embargo, Garin tuvo una tremenda recuperación, sintió con todo el apoyo del público nacional en el Court "Jaime Fillol" y comenzó la remontada.

En el segundo set, concretó tres quiebres; y en el tercer parcial, se recuperó tras perder el servicio, y conectó dos breaks más para despachar al argentino.

Tras la victoria, Garin recibió la ovación del público local y levantó sus brazos al cielo, con emotivo gesto, dedicándole la victoria a su fallecido padre.

En octavos de final, Garin enfrentará al argentino Sebastián Báez (52°), tercer sembrado del torneo.