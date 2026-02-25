¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Thiago Tirante por los octavos del Chile Open?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (42° en el ranking mundial) se medirá ante el argentino Thiago Tirante (76°) en los octavos de final del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

El nacido en Toronto venció a su compatriota Tomás Barrios (112°) en octavos por 7-5 y 6-3 en una hora y 41 minutos.

Por su parte, el trasandino tuvo que batallar en casi tres horas de partido ante el peruano Ignacio Buse (66°) y se impuso por 2-6, 7-6 y 7-6.

¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo frente a Thiago Tirante?

El cotejo está programado para jugarse este jueves 26 de febrero no antes de las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Court Central "Jaime Fillol".

Podrás ver el partido a través del canal TNT Sports Premium y mediante streaming en el sitio oficial del Chile Open.

También podrás seguir todos los detalles en la transmisión de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.