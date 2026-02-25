¿Cuándo y dónde ver a Cristian Garin frente a Sebastián Báez en los octavos del Chile Open?

El tenista chileno Cristian Garin (93° en el ranking mundial) enfrentará al argentino Sebastián Báez (52°) por los octavos de final del Chile Open.

El ariqueño viene de batallar ante Juan Manuel Cerúndulo (70°) y se impuso por 3-6, 6-3 y 6-3 en casi dos horas y media de partido.

Por su parte, el trasandino quedó libre en primera ronda y será el primer encuentro que dispute en el certamen nacional.

¿Cuándo y dónde ver a Cristian Garin ante Sebastián Báez?

El encuentro está programado para jugarse este jueves no antes de las 18:30 horas (21:30 GMT) en el Court Central "Jaime Fillol".

Podrás ver el partido a través del canal TNT Sports Premium y mediante streaming en el sitio oficial del Chile Open.