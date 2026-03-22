Dueños del ATP de Santiago y arremetida saudí: "El Chile Open no está a la venta"

Jorge Salkeld, vicepresidente de Octagon, empresa dueña del ATP de Santiago, confirmó que el torneo capitalino no está a la venta, en medio de las versiones sobre un posible reordenamiento del circuito impulsado por la ATP y el interés de capitales saudíes por adquirir certámenes de la gira de arcilla sudamericana.

"El Chile Open no está a la venta ni tampoco los torneos en manos de Octagon, que son Santiago, Mallorca y Kitzbühel. Y eso ha sido comunicado claramente a la ATP. Nosotros no queremos vender, queremos seguir creciendo en los torneos que tenemos y todo va muy bien. Entonces, no tenemos razón para vender", expresó Salkeld en una entrevista con La Tercera.

"Eso es todo un proceso que comenzó ya hace unos meses. La ATP, abiertamente trae este nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita y ellos están dispuestos a comprar torneos a entidades o empresas que quieren vender y ahí nosotros expusimos nuestra posición. Pero la ATP, en realidad, no tiene el derecho de obligarte a vender, sino que trabaja para los miembros, que son los jugadores y los torneos", añadió.

Sobre la continuidad del torneo en el país, el directivo transmitió tranquilidad respecto a su estabilidad en el calendario. "Chile siempre se ha caracterizado por ser un muy buen torneo. Marcha muy bien. Todo el mundo lo sabe. La ATP reconoce que Sudamérica es una región importante para el tenis. Tanto a nivel de fans como a nivel de jugadores, es una región histórica. Llevamos haciendo torneos en Sudamérica hace más de 30 años. Es muy importante en el ecosistema del tenis", comentó.

En esa misma línea, Salkeld descartó de plano cualquier escenario en que la gira sudamericana pueda desaparecer. "¿Cómo la ATP va a hacer desaparecer una gira suramericana? No entra en la mentalidad de lo que es el tenis profesional. Eso ha sido bastante comentado por varias entidades. Y es solamente buscarle en qué parte del calendario seguimos y nada más. Porque todos los demás torneos funcionan muy bien", cerró.