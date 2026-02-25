Garin y Tabilo ya tienen programación para los octavos de final del ATP de Santiago

Cristian Garín (93° del mundo) y Alejandro Tabilo (42°), los únicos chilenos que quedan en competencia en el ATP 250 de Santiago, ya tienen programación para disputar los octavos de final del torneo que se juega en las canchas de arcilla de San Carlos de Apoquindo.

Mientras el ariqueño remontó un duro partido para vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°) por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3, el zurdo se impuso a su compatriota y amigo Tomás Barrios (112°) por 7-5 y 6-3.

"Gago" fue programado para enfrentar en el tercer turno del court central "Jaime Fillol" este jueves 26 de febrero, no antes de las 18:30, al argentino Sebastián Báez (52°), quien quedó libre en primera fase por su condición de tercer cabeza de serie.

El duelo asoma bastante complicado para el nacido en Arica, debido a que el trasandino rinde bien en este torneo, pues ganó el título en 2024 y alcanzó la final en 2022 y 2025. Además, ya le ganó a Garin en este certamen, en octavos de final de la edición de 2023 por 6-4 y 6-3.

En tanto, Tabilo se medirá en el cuarto y último turno de la misma pista, no antes de las 20:00 horas, al trasandino Thiago Agustín Tirante, quien en el debut eliminó al peruano Ignacio Buse por 2-6, 7-6 (0) y 7-6 (2). "Ale" ya venció al argentino la semana pasada en cuartos de Río de Janeiro por 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-1.