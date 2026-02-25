Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile

Hanfmann y Pellegrino avanzaron a los cuartos de final del Chile Open

Redacción Cooperativa

El alemán enfrentará al ganador del duelo entre Prizmic y Gaubas.

El italiano se medirá ante el vencedor del partido entre Navone y Darderi

El tenista alemán Yannick Hanfmann (81° en el ranking ATP) y el italiano Andrea Pellegrino (137°) avanzaron a cuartos de final del Chile Open tras triunfar en sus respectivos partidos de octavos.

Hanfmann venció al argentino Camilo Ugo Carabeli (59°) por 6-4 y 6-3 en una hora y 37 minutos de encuentro.

Por su parte, Pellegrino se impuso ante el trasandino Francisco Comesaña (82°) por 7-6, 6-7 y 6-3 en casi tres horas de cotejo.

El siguiente rival para el germano será el ganador del duelo entre Dino Prizmic (120°) y Vilius Gaubas (107°). Mientras que el rival del itálico saldrá del vencedor del partido entre Mariano Navone (77°) y Luciano Darderi (21°).

