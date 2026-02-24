Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile

La jornada de este martes 24 de febrero en el ATP de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Todos los chilenos competirán este día.

Sigue en vivo y online los resultados del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en las canchas de San Carlos de Apoquindo.

Court "Jaime Fillol"

- Matías Soto (CHI) vs. Vilius Gaubas (LIT), 13:00 horas.

- Emilio Nava (EE.UU.) vs. Matteo Berrettini (ITA), no antes de las 15:00

- Juan Manuel Cerúndolo (ARG) vs. Cristian Garin (CHI), no antes de las 18:30

- Alejandro Tabilo (CHI) vs. Tomás Barrios (CHI), no antes de las 20:00

 Court 1

- Elmer Moller (DIN) vs. Román Burruchaga (ARG), 13:00 horas

- Mariano Navone (ARG) vs. Vit Kopriva (CZE)

- Nicolás Jarry (CHI)/Diego Jarry (CHI) vs. Gonzalo Escobar (ECU)/Jean-Julien Rojer (NED)

- Francesco Passaro (ITA) vs. Adolfo Vallejo (PAR)

Court 2

- Thiago Tirante (ARG) vs. Ignacio Buse (PER), no antes de las 17:00

