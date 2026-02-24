La jornada de este martes 24 de febrero en el ATP de Santiago
Todos los chilenos competirán este día.
Todos los chilenos competirán este día.
Sigue en vivo y online los resultados del Chile Open, torneo ATP 250 que se disputa en las canchas de San Carlos de Apoquindo.
Court "Jaime Fillol"
- Matías Soto (CHI) vs. Vilius Gaubas (LIT), 13:00 horas.
- Emilio Nava (EE.UU.) vs. Matteo Berrettini (ITA), no antes de las 15:00
- Juan Manuel Cerúndolo (ARG) vs. Cristian Garin (CHI), no antes de las 18:30
- Alejandro Tabilo (CHI) vs. Tomás Barrios (CHI), no antes de las 20:00
Court 1
- Elmer Moller (DIN) vs. Román Burruchaga (ARG), 13:00 horas
- Mariano Navone (ARG) vs. Vit Kopriva (CZE)
- Nicolás Jarry (CHI)/Diego Jarry (CHI) vs. Gonzalo Escobar (ECU)/Jean-Julien Rojer (NED)
- Francesco Passaro (ITA) vs. Adolfo Vallejo (PAR)
Court 2
- Thiago Tirante (ARG) vs. Ignacio Buse (PER), no antes de las 17:00