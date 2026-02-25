Tópicos: Deportes | Tenis | ATP de Chile
Luciano Darderi hizo valer su favoritismo ante Mariano Navone y avanzó a cuartos del Chile Open
Autor: Redacción Cooperativa
El italiano necesitó tres sets para derrotar al argentino.
El italiano Luciano Darderi, 21° en el ranking mundial, hizo valer su favoritismo y venció al argentino Mariano Navone (77°) en los octavos de final del Chile Open, torneo categoría ATP 250 que se disputa en San Carlos de Apoquindo.
Darderi, segundo sembrado en el torneo, batalló con el trasandino y necesitó tres sets para celebrar, con un 6-3, 3-6 y 6-4 en casi dos horas y media de juego.
En cuartos de final, Darderi enfrentará a su compatriota Andrea Pellegrino (137°), quien sorprendió a otro trasandino, Francisco Comesaña (82°), por 7-6(3), 6-7(2) y 6-3.