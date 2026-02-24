Matteo Berrettini fue sorprendido por Emilio Nava y se despidió en primera ronda del Chile Open

El tenista italiano Matteo Berrettini, 57° del ranking del ranking mundial, fue sorprendido y cayó ante el estadounidense Emilio Nava (79°) por 6-3, 6-4 en la primera ronda del Chile Open, torneo categoría ATP 250 que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

Berrettini, exnúmero 6 del mundo, tuvo el apoyo del público chileno, pero no pudo con el norteamericano, quien necesitó un quiebre para tomar ventaja en el primer set.

En el segundo set, el guión se repitió, Nava volvió a asestar un quiebre al europeo y selló el triunfo en menos de una hora y media de partido.

En la segunda ronda, Nava enfrentará al ganador del duelo entre el italiano Francesco Passaro (144°) y el paraguayo Daniel Vallejo (106°).