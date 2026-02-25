Tabilo valoró su nivel físico en el ATP de Santiago: "Me sorprendió mucho"

El tenista chileno Alejandro Tabilo reconoció su sorpresa por la rápida respuesta de su cuerpo frente al cansancio acumulado tras la reciente final disputada en Río de Janeiro. Luego de superar el martes a su compatriota Tomás Barrios en la primera ronda del certamen disputado en Santiago, el zurdo sinceró las claves de su presente deportivo en conferencia de prensa.

"Fue durísimo, me puso triste jugar con un chileno en Santiago. Las condiciones en Río eran difíciles, con calor en la mañana y muy húmedo. Estaba apretado de la espalda y las piernas, pero pude descansar en la noche. Me sorprendió mucho cómo estaba de bien físicamente ahora, pude hacer puntos largos y correr mucho", explicó la actual raqueta número 42 de la ATP.

El deportista abordó su evolución anímica y reveló la incorporación de una nueva pieza en su cuerpo técnico. "Traté de seguir mentalmente ahí, fueron tres semanas larguísimas. Desde Buenos Aires incorporé a un psicólogo deportivo, el argentino Pablo Pecora. Me ayudó a calmar la mente, ser decisivo y controlar los nervios. Todos los días aprendo algo nuevo y estoy feliz de cómo estoy dando la vuelta mentalmente", detalló.

Finalmente, Tabilo proyectó su encuentro de este jueves por los octavos de final ante el argentino Thiago Tirante, el mismo adversario al que superó la semana pasada en Brasil. "Será un partido duro. Jugamos hace poco, pero las condiciones cambian mucho. Tengo que plantear diferente el juego, él saca muy bien y acá, en altura, le correrá mucho la pelota. Tengo que entrar decidido con mi juego", sentenció.