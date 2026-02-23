Todos los chilenos a la cancha: La agenda del Chile Open para este martes 24 de febrero

El Chile Open 2026, a través del sitio web de la ATP, confirmó el orden de juego para este martes 24 de febrero, segundo día de acción en la primera ronda del cuadro principal y que tendrá a todos los tenistas nacionales en cancha.

Matías Soto (316° ATP) abrirá la jornada en la cancha principal "Jaime Fillol" a las 13:00 horas ante el lituano Vilius Gaubas (107°), el "lucky loser" que reemplazó al argentino Tomás Etcheverry (33°), retirado del torneo debido al desgaste físico arrastrado luego de ganar el Abierto de Río de Janeiro el fin de semana.

En el tercer turno del court central, no antes de las 18:30 horas, Cristian Garin (93°) chocará contra Juan Manuel Cerúndolo (70°).

Tras aquel duelo será el turno para un duelo de compatriotas: No antes de las 20:00 horas, Alejandro Tabilo (42°) se medirá con Tomás Barrios (112°), cerrando el día en la principal pista de San Carlos de Apoquindo.

También habrá presencia chilena en los dobles, pues Nicolás Jarry debutará haciendo dupla con su hermano Diego en el tercer turno de la cancha 1, ante el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el neerlandés Jean-Julien Rojer.

- Revisa la programación completa del Chile Open para este martes:

Court "Jaime Fillol"

Matías Soto (CHI) vs. Vilius Gaubas (LIT), 13:00 horas.

vs. Vilius Gaubas (LIT), 13:00 horas. Emilio Nava (EE.UU.) vs. Matteo Berrettini (ITA), no antes de las 15:00

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) vs. Cristian Garin (CHI) , no antes de las 18:30

, no antes de las 18:30 Alejandro Tabilo (CHI) vs. Tomás Barrios (CHI), no antes de las 20:00

Court 1

Elmer Moller (DIN) vs. Román Burruchaga (ARG), 13:00 horas

Mariano Navone (ARG) vs. Vit Kopriva (CZE)

Nicolás Jarry (CHI)/Diego Jarry (CHI) vs. Gonzalo Escobar (ECU)/Jean-Julien Rojer (NED)

vs. Gonzalo Escobar (ECU)/Jean-Julien Rojer (NED) Francesco Passaro (ITA) vs. Adolfo Vallejo (PAR)

Court 2