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Tópicos: Deportes | Tenis | Carlos Alcaraz

Alcaraz despachó a Vacherot y se citó con Sinner en la final del Masters de Montecarlo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos contendientes protagonizarán su primer cruce en este 2026 por la cima del ránking ATP.

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El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) cumplió con las expectativas y se clasificó a la gran final del Masters 1.000 de Montecarlo tras derrotar al monegasco Valentin Vacherot (23°) por un doble 6-4.

El murciano necesitó una hora y 25 minutos para frenar el ímpetu del anfitrión, quien llegaba como la gran revelación tras su histórico título en Shanghai a finales del año pasado.

Alcaraz dominó con solvencia la primera manga tras un quiebre tempranero, y aunque en el segundo set el monegasco logró recuperar una rotura para ponerse 3-2 arriba, el español recuperó la calma y selló el encuentro con un quiebre decisivo en el noveno juego.

el vigente campeón del torneo no solo defenderá su corona, sino que protagonizará un duelo de antología ante Jannik Sinner (2°) para definir quien se queda en la cima del ránking ATP.

La final de este domingo a las 09:00 horas (13:00 GMT) será el decimoséptimo enfrentamiento entre ambos y la primera vez que los tiene cara a cara durante 2026, en un historial que favorece al español por 10-6.

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