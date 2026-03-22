Carlos Alcaraz fue eliminado por Sebastian Korda en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami

El tenista español Carlos Alcaraz resultó eliminado este domingo del Miami Open tras caer frente al estadounidense Sebastian Korda. El actual líder del ranking mundial perdió por parciales de 6-3, 5-7 y 6-4 en un compromiso que se extendió por 2h17'.

La raqueta número uno del mundo enfrentó a un rival que exhibió solidez en todas las facetas del juego. Pese a que el murciano quebró el servicio de Sebastian Korda en el tramo final del segundo set para forzar la definición, no fue capaz de mantener la regularidad en la manga definitiva ante el actual número 36 del escalafón ATP.

La derrota en el Hard Rock Stadium marca un registro negativo para el español, quien no mejoró su desempeño respecto a la temporada pasada en Florida. En 2025, el joven deportista también se despidió prematuramente del certamen al perder en su debut frente al tenista belga David Goffin.

Por su parte, Sebastian Korda avanzó a los octavos de final del Masters 1.000 de Miami tras concretar una de las victorias más importantes de su trayectoria profesional. El jugador local aprovechó las condiciones climáticas y el apoyo de la afición para instalarse entre los 16 mejores del torneo, donde espera por su próximo oponente.

Finalmente, el equipo técnico de Carlos Alcaraz evaluará el estado físico del jugador previo al inicio de la gira sobre arcilla en Europa. El tenista español abandonó Miami con el objetivo de recuperar sensaciones positivas de cara a los desafíos venideros en el circuito, mientras el cuadro principal del torneo estadounidense continúa su desarrollo.