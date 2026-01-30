Alejandro Tabilo remontó ante Lautaro Midón y pasó a semifinales en Concepción
El chileno batalló por dos horas con el tenista argentino.
Una sólida remontada concretó este viernes el tenista nacional Alejandro Tabilo (79°), quien tuvo que remar desde atrás para vencer al argentino Lautaro Midón (232°) y clasificar a semifinales del Challenger de Concepción.
El chileno, primer sembrado del certamen penquista, batalló por dos horas con el argentino hasta imponerse por parciales de 5-7, 6-1 y 6-2.
El oriundo de Corrientes tomó por sorpresa al chileno en el primer set, recuperándose de un quiebre en el inicio y se quedó con el saque de "Jano" en dos oportunidades, cimentando un contundente 7-5.
Sin embargo, el ex19 del mundo recuperó su mejor versión en el segundo capítulo y con tres sólidos quiebres, consiguió un cómodo 6-1 para emparejar la contienda y estirar la definición hasta el tercer episodio.
"Ale" aprovechó el impulso en la última manga y tras conseguir dos rupturas llegó a estar 4-0 arriba. Y aunque perdió su saque en una ocasión, le propinó a Midon un quiebre en el octavo game para sellar su triunfo con un 6-2.
En búsqueda del paso a la gran final del torneo, Tabilo enfrentará al italiano Marco Cecchinato (230° y ex 16 del orbe), quien superó por un doble 6-2 al taiwanés Chun-Hsin Tseng (122°).