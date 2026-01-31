Tabilo doblegó a Cecchinato y se instaló en la final del Challenger de Concepción
El tenista nacional ganó en sets corridos ante el italiano.
Un sábado sin mayores sobresaltos tuvo el tenista nacional Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP), quien se instaló en la final del Challenger de Concepción tras superar al italiano Marco Cecchinato (230°).
El chileno hizo gala de su condición de primer sembrado para doblegar a un europeo que prácticamente no ofreció resistencia, permitiéndole al local sacar adelante la tarea por parciales de 6-3 y 6-1 en una hora y 27 minutos.
Aunque estuvo cerca de ceder su servicio en un par de ocasiones en el primer set, el nacido en Toronto se mantuvo firme con su saque y le propinó sendos quiebres al tano en el séptimo y noveno juego, imponiéndose por 6-3.
Mucho más sencillo fue el trámite de la segunda manga. Allí "Jano" mostró su mejor versión y con otras dos rupturas a su favor, selló su victoria con un inapelable 6-1.
De esta manera, "Ale" avanzó hasta la definición del torneo,donde se verá las caras con el vencedor del cruce entre su compatriota Tomás Barrios (107°) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (146°).
Pero esto no es todo, ya que el triunfo le permitió a Tabilo seguir escalando lugares en el ranking en vivo, subiendo hasta el 73° puesto con 774 puntos.