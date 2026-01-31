Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago24.3°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Tabilo doblegó a Cecchinato y se instaló en la final del Challenger de Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista nacional ganó en sets corridos ante el italiano.

Tabilo doblegó a Cecchinato y se instaló en la final del Challenger de Concepción
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sábado sin mayores sobresaltos tuvo el tenista nacional Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP), quien se instaló en la final del Challenger de Concepción tras superar al italiano Marco Cecchinato (230°).

El chileno hizo gala de su condición de primer sembrado para doblegar a un europeo que prácticamente no ofreció resistencia, permitiéndole al local sacar adelante la tarea por parciales de 6-3 y 6-1 en una hora y 27 minutos.

Aunque estuvo cerca de ceder su servicio en un par de ocasiones en el primer set, el nacido en Toronto se mantuvo firme con su saque y le propinó sendos quiebres al tano en el séptimo y noveno juego, imponiéndose por 6-3.

Mucho más sencillo fue el trámite de la segunda manga. Allí "Jano" mostró su mejor versión y con otras dos rupturas a su favor, selló su victoria con un inapelable 6-1.

De esta manera, "Ale" avanzó hasta la definición del torneo,donde se verá las caras con el vencedor del cruce entre su compatriota Tomás Barrios (107°) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (146°).

Pero esto no es todo, ya que el triunfo le permitió a Tabilo seguir escalando lugares en el ranking en vivo, subiendo hasta el 73° puesto con 774 puntos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada