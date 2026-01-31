Síguenos:
Deportes | Tenis | Challengers

Tomás Barrios perdió ante Daniel Vallejo en la semifinal del Challenger de Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista paraguayo enfrentará a Alejandro Tabilo por el título.

Tomás Barrios perdió ante Daniel Vallejo en la semifinal del Challenger de Concepción
En portada

El tenista Tomás Barrios, 107° en el ranking ATP, perdió ante el paraguayo Daniel Vallejo (146°) en semifinales del Challenger de Concepción, y dejó sin final chilena al torneo penquista.

Barrios batalló, pero no pudo sostener su condición de segundo favorito y perdió por 6-3, 1-6 y 6-4 ante el paraguayo, sexto sembrado en el certamen.

En la final, Vallejo enfrentará al primer favorito del torneo, el chileno Alejandro Tabilo (79°), quien eliminó a Marco Cecchinato (230°) por 6-3 y 6-1.

