Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

[VIDEO] ¡Momentos de terror! Tenistas arrancaron por explosión cercana en Emiratos Arabes Unidos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Challenger de Fujairah se suspendió este martes tras registrarse ataques militares en las proximidades del recinto.

[VIDEO] ¡Momentos de terror! Tenistas arrancaron por explosión cercana en Emiratos Arabes Unidos
El Challenger de Fujairah, en Emiratos Arabes Unidos, se suspendió este martes tras registrarse explosiones militares en las cercanías del recinto deportivo. Los jugadores, oficiales y espectadores evacuaron las canchas de manera inmediata luego de que se escucharon estallidos provenientes del área portuaria de la ciudad, ubicada en el Golfo de Omán.

El tenista japonés Hayato Matsuoka y el deportista bielorruso Daniil Ostapenkov protagonizaron los momentos de mayor tensión cuando interrumpieron su partido para buscar refugio. Según el medio especializado Last Word on Sports, fuerzas militares de Irán desplegaron drones para atacar instalaciones petroleras en el Puerto de Fujairah, lo que provocó nubes de humo visibles desde el estadio.

La organización del evento detuvo la jornada de clasificación que incluía los duelos de Yuta Shimizu contra Max Basing y de Yanki Erel frente a Marek Gengel. La ATP evalúa los protocolos de seguridad y evacuación para los tenistas, quienes manifestaron su pánico ante el sonar de las sirenas de emergencia en Emiratos Arabes Unidos.

Revisa el momento de tensión:

