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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Antonia Vergara, Fernanda Labraña y Jimar Gerald avanzaron a cuartos en el W15 de Santiago 2

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las tres raquetas nacionales tuvieron una triunfal jornada.

Antonia Vergara, Fernanda Labraña y Jimar Gerald avanzaron a cuartos en el W15 de Santiago 2
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Gran jornada para el tenis chileno tuvo este miércoles, con el triunfo de las tenistas nacionales Antonia Vergara (414a en el ranking WTA), Fernanda Labraña (342a) y Jimar Gerald (537a), en los octavos de final del W15 de Santiago 2.

Vergara no tuvo problemas frente a la argentina Luciana Blatter (SR) y la venció en dos sets por 6-2 y 6-1 . 

Por su parte, Labraña se impuso con contundencia ante la checa Sofie Httlerova (SR) en dos mangas por 6-1 y 6-0.

En un encuentro más complejo, Gerald vino de atrás y derrotó a la canadience Anna Tabunshchyk (1151°) por 3-6, 6-3 y 6-4.

En cuartos de final Vergara se verá las caras con la brasileña Victoria Barros (1106°). Por su parte, Labraña se medirá ante Julia Konishi (469°),  mientras que Gerald enfrentará a la trasandina Luciana Moyano (369°).

Los partidos se disputarán este jueves 26 de marzo, desde las 10:00 horas (13:00 GMT). 

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