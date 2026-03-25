Antonia Vergara, Fernanda Labraña y Jimar Gerald avanzaron a cuartos en el W15 de Santiago 2
Las tres raquetas nacionales tuvieron una triunfal jornada.
Las tres raquetas nacionales tuvieron una triunfal jornada.
Gran jornada para el tenis chileno tuvo este miércoles, con el triunfo de las tenistas nacionales Antonia Vergara (414a en el ranking WTA), Fernanda Labraña (342a) y Jimar Gerald (537a), en los octavos de final del W15 de Santiago 2.
Vergara no tuvo problemas frente a la argentina Luciana Blatter (SR) y la venció en dos sets por 6-2 y 6-1 .
Por su parte, Labraña se impuso con contundencia ante la checa Sofie Httlerova (SR) en dos mangas por 6-1 y 6-0.
En un encuentro más complejo, Gerald vino de atrás y derrotó a la canadience Anna Tabunshchyk (1151°) por 3-6, 6-3 y 6-4.
En cuartos de final Vergara se verá las caras con la brasileña Victoria Barros (1106°). Por su parte, Labraña se medirá ante Julia Konishi (469°), mientras que Gerald enfrentará a la trasandina Luciana Moyano (369°).
Los partidos se disputarán este jueves 26 de marzo, desde las 10:00 horas (13:00 GMT).