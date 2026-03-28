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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

¡Chileno campeón! Matías Soto alzó su primer título de Challenger en Bucaramanga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El copiapino venció con solidez al argentino Guido Justo.

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El tenista chileno Matías Soto (323° de la ATP) logró su primer título a nivel Challenger luego de quedarse con los máximos honores en el torneo de Bucaramanga, en Colombia.

El copiapino, segundo cabeza de serie, se impuso en el duelo decisivo al argentino Guido Justo (280°), primer sembrado, por un doble 6-3 en una hora y 34 minutos de juego.

Para Soto es su primer título a este nivel luego de haber perdido la final de San Luis de Potosí, en marzo de 2023.

Antes había ganado los títulos ITF de Quito y Portoviejo (2022), Arequipa y Recife (2024).

Este resultado le permitirá a Soto escalar 22 casilleros y ubicarse en el puesto 294° del escalafón mundial.

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