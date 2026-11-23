En las últimas semanas de la temporada 2026 del tenis profesional, la ATP dio a conocer una nueva actualización del ranking mundial, entrega que dejó un saldo negativo para Cristian Garin, quien protagonizó el único retroceso entre los representantes chilenos en el listado.

El tenista nacional descendió cinco peldaños para situarse en el puesto 254° con 224 puntos, viendo cómo Matías Soto se acercó en la tabla tras trepar dos lugares hasta el casillero 259° con 220 unidades.

En la parte alta de la clasificación nacional no hubo novedades. Alejandro Tabilo se mantuvo con amplia ventaja como la primera raqueta del país en el lugar 31° (1.595 puntos), mientras que Tomás Barrios tampoco registró movimientos y siguió en el puesto 203° (278).

A nivel mundial, el alemán Alexander Zverev cerró la temporada en la cima con 10.350 puntos, escoltado por el italiano Jannik Sinner (7.950) y el español Carlos Alcaraz (7.600).

TOP TEN

1° Alexander Zverev (Alemania) 10.350 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 7.950 puntos (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 7.600 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 5.570 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia) 4.220 (0)

6° Arthur Fils (Francia) 3.825 (+1)

7° Flavio Cobolli (Italia) 3.680 (-1)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.590 (0)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.300 (0)

10° Rafael Jódar (España) 3.234 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS