Ranking ATP: Barrios y Garin retrocedieron y quedaron fuera de los 200 mejores

Los chilenos Tomás Barrios y Cristian Garin sufrieron importantes caídas en la actualización del ranking ATP de este lunes 16 de noviembre, que dejó a ambos tenistas nacionales fuera de los 200 mejores del mundo en las últimas semanas de la temporada 2026.

El chillanejo Barrios retrocedió 12 posiciones y quedó en el puesto 203, con 278 puntos, mientras que Garin sufrió una caída todavía más pronunciada, al perder 75 lugares y situarse en la casilla 249, con 224 unidades. El "Tanque" no disputa encuentros desde la serie de Copa Davis ante España, en septiembre.

En contraste, Alejandro Tabilo se mantuvo en el lugar 31 del escalafón mundial, con 1.595 puntos, consolidado como la primera raqueta nacional. Más atrás aparece Matías Soto, quien descendió cuatro posiciones y quedó en el puesto 261, mientras Nicolás Jarry avanzó 39 lugares hasta la casilla 751.

En la parte alta de la clasificación, Alexander Zverev conservó el número uno del mundo, seguido por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

La principal novedad entre los diez primeros fue el ingreso del español Rafael Jódar al décimo puesto, mientras el estadounidense Taylor Fritz subió al noveno lugar.

Top 10 del ranking ATP:

1°. Alexander Zverev (Alemania): 9.320 puntos (0)

2°. Jannik Sinner (Italia): 7.950 puntos (0)

3°. Carlos Alcaraz (España): 6.100 puntos (0)

4°. Ben Shelton (Estados Unidos): 5.170 puntos (0)

5°. Daniil Medvedev (Rusia): 3.820 puntos (0)

6°. Flavio Cobolli (Italia): 3.680 puntos (0)

7°. Arthur Fils (Francia): 3.625 puntos (0)

8°. Frances Tiafoe (Estados Unidos): 3.390 puntos (0)

9°. Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.300 puntos (+1)

10°. Rafael Jódar (España): 3.234 puntos (+1)

Ranking de los tenistas chilenos: