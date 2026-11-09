Tabilo dejó el top 30 y Barrios sufrió un duro desplome en la ATP

Un amargo inicio de semana vivieron los principales tenistas nacionales en el circuito profesional, luego de que la ATP publicara este lunes una nueva actualización de su ranking mundial con notorios retrocesos para los representantes criollos en el epílogo de la temporada 2026.

La primera raqueta del país, Alejandro Tabilo, no logró sostener su posición y descendió un casillero para ubicarse en el 31° puesto de la clasificación, abandonando momentáneamente el selecto grupo del top 30.

El impacto más severo de la entrega lo protagonizó Tomás Barrios, quien sufrió una estrepitosa caída de 37 posiciones para desplomarse hasta el lugar 191° del escalafón, cediendo terreno clave en su intento por mantenerse en zona de clasificación a los cuadros principales de Grand Slam.

Producto del traspié de Barrios, Cristian Garin volvió a posicionarse como el número dos de Chile, situándose en el casillero 174° tras experimentar una leve baja de tres escalones.

En la cima del tenis mundial no hubo variaciones en los puestos de vanguardia: el alemán Alexander Zverev se consolidó como número uno del planeta, escoltado de cerca por el italiano Jannik Sinner (2°) y el español Carlos Alcaraz (3°). La única novedad en la elite fue el reingreso del estadounidense Taylor Fritz al top 10, trepando dos peldaños para cerrar el cuadro de honor en la décima posición.

TOP TEN

1° Alexander Zverev (Alemania) 9.550 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 9.450 puntos (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 7.100 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 5.170 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia) 3.820 (0)

6° Flavio Cobolli (Italia) 3.680 (0)

7° Arthur Fils (Francia) 3.625 (0)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.390 (0)

9° Alex de Miñaur (Australia) 3.370 (0)

10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.285 (+1)

RANKING DE LOS CHILENOS