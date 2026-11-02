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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios celebró en su debut en el Challenger de Costa do Sauípe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nacional espera rival para la ronda de octavos de final.

Tomás Barrios celebró en su debut en el Challenger de Costa do Sauípe
 Photosport (Archivo)
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El tenista chileno Marcelo Tomás Barrios (154°) superó con éxito el estreno en el Challenger 125 de Costa do Sauípe, Brasil, gracias a una victoria en dos sets ante el portugés Henrique Rocha (99°).

El chillanejo se recuperó tras su caída en la segunda ronda de Guayaquil del pasado jueves, firmando parciales de 6-4 y 7-6 (8) este lunes, en dos horas y 34 minutos.

Los octavos de final tendrán a Barrios enfrentando al ganador entre el brasileño Lucas Andrade Da Silva (581°) y el argentino Lautaro Midón (185°), que se enfrentarán este martes 3 de noviembre.

En la misma jornada Barrios debutará en el cuadro de dobles junto al local Matheus Pucinelli De Almeida, enfrentándose a la dupla brasileña de Natan Rodrigues y Eduardo Ribeiro.

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