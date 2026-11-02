Tomás Barrios celebró en su debut en el Challenger de Costa do Sauípe
El nacional espera rival para la ronda de octavos de final.
El nacional espera rival para la ronda de octavos de final.
El tenista chileno Marcelo Tomás Barrios (154°) superó con éxito el estreno en el Challenger 125 de Costa do Sauípe, Brasil, gracias a una victoria en dos sets ante el portugés Henrique Rocha (99°).
El chillanejo se recuperó tras su caída en la segunda ronda de Guayaquil del pasado jueves, firmando parciales de 6-4 y 7-6 (8) este lunes, en dos horas y 34 minutos.
Los octavos de final tendrán a Barrios enfrentando al ganador entre el brasileño Lucas Andrade Da Silva (581°) y el argentino Lautaro Midón (185°), que se enfrentarán este martes 3 de noviembre.
En la misma jornada Barrios debutará en el cuadro de dobles junto al local Matheus Pucinelli De Almeida, enfrentándose a la dupla brasileña de Natan Rodrigues y Eduardo Ribeiro.