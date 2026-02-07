Tomás Barrios entró directo al cuadro principal del ATP de Buenos Aires

El tenista chileno Tomás Barrios (112°), que está disputando la serie de Copa Davis contra Serbia, recibió la gran noticia de su ingreso de manera directa al cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires.

El chillanejo se instaló en el "main draw" torneo argentino, gracias a la baja de último momento del tenista australiano James Duckworth (86°).

Con esto, Barrios se suma a Alejandro Tabilo (73°) y Cristian Garín (92°) como los nacionales que dirán presente en el certamen trasandino y primer ATP de la gira sudamericana en arcilla.

El torneo comenzará este lunes 9 de febrero y finalizará el domingo 15 de febrero.