Tomás Barrios lamentó debut y despedida en el Masters de Miami ante Cazaux

En una jornada con serios retrasos a causa de la lluvia que llegó a paralizar la competencia, el tenista chileno Marcelo Tomás Barrios (119° ATP) cayó eliminado en la primera ronda del Masters 1.000 de Miami, a manos del francés Arthur Cazaux (73°).

El chillanejo logró el primer quiebre del partido, pero el galo se afianzó y terminó cerrando parciales de 7-5 y 6-4 en una hora y 35 minutos de partido.

Cazaux logró solidez para complicar a "Tomi", quien además sufrió con los firmes servicios de su rival. Aunque Barrios batalló en el último game, fue insuficiente para impedir el festejo del francés.

Luego de su paso por Estados Unidos, Tomás Barrios disputará el Challenger, que se disputará entre el 22 y 29 de marzo y que también tendrá a Cristian Garin (95°).

Respecto a Cazaux, en segunda ronda se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (20°), preclasificado número 29 del torneo de Miami.