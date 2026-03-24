Tomás Barrios venció a Jose Pereira y avanzó a los octavos de final del Challenger de Sao Paulo
El chillanejo enfrentará al brasileño Thiago Monteiro en la siguiente ronda.
El chillanejo enfrentará al brasileño Thiago Monteiro en la siguiente ronda.
El tenista chileno Tomás Barrios, 119° en el ranking ATP, venció al brasileño Jose Pereira (736°) por 6-3 y 6-4 en la primera ronda del Challenger de Sao Paulo y avanzó a octavos de final del certamen.
En la primera manga, el chillanejo quebró una vez el servicio de su rival y salvó dos puntos de quiebres para quedarse con el parcial.
En el segundo set, el nacional volvió a quebrar en una ocasión, pero esta vez rescató cuatro puntos de ruptura para llevarse el partido en una hora y media de juego.
El siguiente encuentro de Barrios será ante el local Thiago Monteiro (242°) este miércoles 25 de marzo, con horario aún por definir.