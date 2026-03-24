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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios venció a Jose Pereira y avanzó a los octavos de final del Challenger de Sao Paulo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chillanejo enfrentará al brasileño Thiago Monteiro en la siguiente ronda.

Tomás Barrios venció a Jose Pereira y avanzó a los octavos de final del Challenger de Sao Paulo
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El tenista chileno Tomás Barrios, 119° en el ranking ATP, venció al brasileño Jose Pereira (736°) por 6-3 y 6-4 en la primera ronda del Challenger de Sao Paulo y avanzó a octavos de final del certamen.

En la primera manga, el chillanejo quebró una vez el servicio de su rival y salvó dos puntos de quiebres para quedarse con el parcial.

En el segundo set, el nacional volvió a quebrar en una ocasión, pero esta vez rescató cuatro puntos de ruptura para llevarse el partido en una hora y media de juego.

El siguiente encuentro de Barrios será ante el local Thiago Monteiro (242°) este miércoles 25 de marzo, con horario aún por definir.

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