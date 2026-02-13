Chile dio un importante salto en el ranking de equipos de Copa Davis

El triunfo en la serie de Copa Davis ante Serbia no solamente le permitió a Chile avanzar de ronda y enfrentar en septiembre a España en busca de los cuartos de final de la Ensaladera de Plata.

La victoria ante los balcánicos también le significó al país dar un importante salto en el ranking de selecciones de la competencia. Es que el equipo capitaneado por Nicolás Massú escaló cinco casilleros, subiendo del puesto 19 a la posición 14.

Con esto, el elenco nacional superó a países como Croacia, que levantó el trofeo dos veces, como también desplazó a Hungría y Brasil.

Consignar que en el mes de septiembre, Chile recibirá a España, que actualmente se ubica en el segundo lugar del ranking.