Chile sale a golpear primero ante Serbia en las Qualifiers de Copa Davis

Este viernes 6 de febrero Chile vuelve al ruedo de la Copa Davis con la primera jornada de su llave contra Serbia, en la ronda inicial de las Qualifiers 2026.

Pese a que los europeos llegan más arriba en el ranking, siendo el equipo 15° y Chile figura 19°, la escuadra criolla capitaneada por Nicolás Massú asoma como favorito gracias a una localía históricamente importante para nuestro país, además de las ausencias de los visitantes.

Resalta la baja del legendario Novak Djokovic en el conjunto eslavo, por una decisión de calendario para defender puntos en el circuito ATP. Tampoco estarán los serbios Miomir Kecmanovic (60°), Hamad Medjedovic (90°) y Laslo Djere (92°).

Massú señaló que "habría sido increíble contar con su presencia", pero "hay que enfocarse con los que están acá, que también son grandes jugadores".

Las acciones en el Court Central "Anita Lizana" del Estadio Nacional comenzarán con dos partidos de singles: Tomás Barrios (112° ATP) abrirá enfrentando desde las 18:00 horas (21:00 GMT) a Dusan Lajovic (125°), número 1 entre el contingente serbio dirigido por Viktor Troicki.

Este será el primer enfrentamiento entre el chillanejo y el oriundo de Belgrado.

También será el primer cara a cara entre Alejandro Tabilo (73°) y Ognjen Milic (466°), quienes cerrarán las acciones de este viernes.

Respecto al historial entre Chile y Serbia, será su segundo mano a mano en Copa Davis, aunque aquel 1-0 nacional se dio ante la entonces Yugoslavia con un 5-0 en la edición 1955.

Para el sábado 6 se reserva el duelo de dobles entre Tabilo y Nicolás Jarry ante los gemelos Iván y Matej Sabanov. Pese a ser el segundo mejor nacional en el ranking mundial, Cristian Garin (92°) quedó como reserva, pues el eventual cuarto partido lo jugará Barrios.

Cabe remarcar que el vencedor de esta llave se jugará el pase a las finales de la Copa Davis ante España, en el mes de septiembre. "Queremos ganar y tenemos la motivación", señaló Massú sobre un eventual avance de ronda.

Los partidos se transmitirán exclusivamente por las pantallas de la cableoperadora DirecTV, a través de su canal DSports. También podrás seguir todos los detalles en vivo junto al relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.