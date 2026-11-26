España avanzó este jueves a semifinales de la Copa Davis tras derrotar por 2-0 a Austria en la fase final que se disputa en Bolonia, Italia, gracias a las victorias de Rafael Jódar y Daniel Mérida.

Mérida abrió la jornada con un triunfo sobre Joel Schwaerzler por un doble 6-4, mientras que Jódar remontó ante Jurij Rodionov y se impuso por 2-6, 6-0 y 6-1 en poco más de una hora y media de partido.

Jódar, quien destacó en la serie clasificatoria ante Chile, asumió la responsabilidad de liderar al conjunto español en los individuales, pues Carlos Alcaraz quedó reservado para un eventual encuentro de dobles que finalmente no fue necesario disputar.

El equipo capitaneado por David Ferrer alcanzó las semifinales por segundo año consecutivo y enfrentará este sábado a Gran Bretaña en su búsqueda de la séptima "Ensaladera" de su historia, trofeo que conquistó por última vez en 2019.