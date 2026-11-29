Italia prolongó su dominio en la Copa Davis y conquistó su cuarto título consecutivo luego de vencer por 2-1 a España en la final disputada en Bolonia, pese a la ausencia por lesión de su principal figura, Jannik Sinner.

Lorenzo Musetti adelantó a los anfitriones tras derrotar a Rafael Jódar por 6-7 (4), 6-2 y 6-1, mientras que Carlos Alcaraz igualó la serie al superar a Flavio Cobolli por 6-2 y 7-6 (4).

La definición quedó en manos del dobles, instancia en que Musetti y Andrea Vavassori vencieron a Alcaraz y Marcel Granollers por 6-2 y 7-5, desatando los festejos del público italiano.

De esta manera, Italia alcanzó su quinta "Ensaladera de Plata" (1976, 2023, 2024, 2025 y 2026) y se convirtió en la primera selección en conquistar cuatro ediciones consecutivas desde Estados Unidos, que consiguió cinco entre 1968 y 1972.

Resultados de la final de Copa Davis 2026