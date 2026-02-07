Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Matías Soto venció a Djuric para darle a Chile el cuarto punto en Copa Davis

El copiapino cerró la serie ante los balcánicos en el Parque Estadio Nacional.

El tenista Matías Soto (323° de la ATP) le puso la guinda a la torta a la serie entre Chile y Serbia por Copa Davis al vencer al balcánico Branko Djuric (489°) en un disputado partido que se jugó para las estadísticas.

Soto debió bregar contra el impulso del joven tenista europeo para finalmente imponerse por 6-7 (2), 7-6 (4) y 10-7 en un partido que se prolongó por dos horas y 20 minutos.

El jugador nacional decretó así el 4-0 del cuadro capitaneado por Nicolás Massú, que ahora se enfocará en el duelo ante España, a jugarse en nuestro país en septiembre.

