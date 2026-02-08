Temblor de mediana intensidad se percibió en tres regiones del norte de Chile

Un sismo de mediana intensidad afectó a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El CSN indicó que el movimiento telúrico alcanzó los 5,8 Richter y ocurrió a 56 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Pica (Región de Tarapacá), con una profundidad de 118,2 kilómetros.

El sismo alcanzó diferentes intensidades en escala Mercalli:

Región de Arica y Parinacota

Pocon Chile IV

Cuya IV

San Miguel de Azapa III

Arica III

Región de Tarapacá

Iquique V

Alto Hospicio V

Pica V

Pozo Almonte V

Huara IV

La Tirana IV

Mamiña IV

Pisagua IV

Región de Antofagasta

Tocopilla IV

El SHOA indicó que el temblor no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.