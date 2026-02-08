Temblor de mediana intensidad se percibió en tres regiones del norte de Chile
El epicentro se registró al noroeste de la ciudad de Pica, en la Región de Tarapacá.
El epicentro se registró al noroeste de la ciudad de Pica, en la Región de Tarapacá.
Un sismo de mediana intensidad afectó a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
El CSN indicó que el movimiento telúrico alcanzó los 5,8 Richter y ocurrió a 56 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Pica (Región de Tarapacá), con una profundidad de 118,2 kilómetros.
El sismo alcanzó diferentes intensidades en escala Mercalli:
Región de Arica y Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
El SHOA indicó que el temblor no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.