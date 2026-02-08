Síguenos:
Tópicos: País | Sismos

Temblor de mediana intensidad se percibió en tres regiones del norte de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El epicentro se registró al noroeste de la ciudad de Pica, en la Región de Tarapacá.

Un sismo de mediana intensidad afectó a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El CSN indicó que el movimiento telúrico alcanzó los 5,8 Richter y ocurrió a 56 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Pica (Región de Tarapacá), con una profundidad de 118,2 kilómetros.

El sismo alcanzó diferentes intensidades en escala Mercalli:

Región de Arica y Parinacota

  • Pocon Chile IV
  • Cuya IV
  • San Miguel de Azapa III
  • Arica III

Región de Tarapacá

  • Iquique V
  • Alto Hospicio V
  • Pica V
  • Pozo Almonte V
  • Huara IV
  • La Tirana IV
  • Mamiña IV
  • Pisagua IV

Región de Antofagasta

  • Tocopilla IV

El SHOA indicó que el temblor no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

