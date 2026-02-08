Excarabinero Patricio Maturana, condenado por cegar a Campillai, usó su primera salida dominical

Este domingo se concretó la primera salida dominical del excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de Fabiola Campillai.

Maturana salió desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina (Región del Maule) cerca de las 07:00 de la mañana haciendo uso del beneficio aprobado desde el recinto penitenciario.

A través de un comunicado, Gendarmería explicó que "el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina analizó distintas peticiones de beneficios intrapenitenciarios, entre ellas, aquellas que cumplían con 'los requisitos exigidos para esos fines'".

Y agregaron que "entre estos, se revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Patricio Maturana Ojeda".

El excapitán de Carabineros de Curicó, que cumple una pena de 12 años y 813 días de presidio, se retiró de la cárcel de Molina sin hablar con la prensa y con la presencia de integrantes de la ONG "Grupo de apoyo a los caídos", que le mostraron su apoyo.

Al final de la jornada de este domingo, deberá regresar al centro penitenciario.

Maturana es culpable de haber disparado la bomba lacrimógena que le causó diversos daños a la ahora senadora Fabiola Campillai.