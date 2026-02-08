Excarabinero Patricio Maturana, condenado por cegar a Campillai, usó su primera salida dominical
El otrora capitán se retiró de la cárcel de Molina (Región del Maule) hoy, a las 07:00 de la mañana, y deberá volver al final de esta misma jornada.
La acción responde a un beneficio otorgado por el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de la comuna, que analizó previamente "distintas peticiones" carcelarias.
Maturana cumple una pena de 12 años y 813 días de cárcel por disparar la lacrimógena que cegó, durante el estallido, a la actual senadora Fabiola Campillai, que repudió el beneficio que le otorgaron y pidió la renuncia del director de Gendarmería.