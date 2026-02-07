Nicolás Massú y el duelo ante España: Debemos ser muy cautos a la hora de tomar decisiones

Tras la victoria que selló el paso de Chile a la siguiente fase de la Copa Davis, el capitán del equipo nacional, Nicolás Massú, analizó en conferencia de prensa lo que viene para la escuadra y envió un sentido mensaje de apoyo a Cristian Garin, quien se mantuvo junto al grupo pese a atravesar un complejo momento familiar.

"Primero tenemos que confirmar el hecho de que se juegue en Chile. Una vez que tengamos esa confirmación, vamos a tratar de buscar la mejor manera de que nuestros jugadores se sientan bien y sacar una ventaja deportiva. Pero cuando uno enfrenta a rivales tan poderosos como España, que juegan bien en todas las superficies, hay que ser muy cautos y tomárselo con calma", señaló el doble medallista olímpico.

En esa misma línea, Massú destacó que contar con tiempo a favor es una ventaja clave para la organización en Sudamérica: "Lo bueno es que ahora hay mucho más tiempo hasta septiembre. En Sudamérica las estructuras a veces cuestan, pero tener meses para planificar nos da más opciones de jugar con eso".

Uno de los momentos más íntimos de la rueda de prensa fue cuando Massú se refirió a la presencia de Cristian Garin, quien decidió no restarse de la citación pese a sufrir la pérdida de su padre días antes de la serie.

"Quiero resaltar su compromiso. Lo conozco desde muy pequeño y conozco a su familia. Fue una semana muy difícil para todos, imagínate para él. Y él quiso estar, entrenó todos los días y le buscó la vuelta", reveló Massú con evidente emoción.

El capitán agregó que "para mí es una emoción muy grande que haya podido estar con nosotros para darle un poquito de tranquilidad o que se enfoque en jugar tenis. Es impresionante la fuerza mental que tuvo. Incluso hoy, si tocaba jugar el quinto punto, iba a ir él porque estaba con ganas".