¿A qué hora juega y dónde ver? Garin ya tiene programación para su duelo ante Davidovich en Roma

Luego de superar la exigente qualy y debutar con una sólida victoria en el cuadro principal ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°), el chileno Cristian Garin ya conoce las coordenadas para su próximo desafío en el Masters 1.000 de Roma.

La organización del certamen italiano entregó el orden de juego para este sábado 13 de mayo, donde "Gago" buscará dar el golpe ante el español Alejandro Davidovich Fokina (23°), quien debuta en esta instancia en su condición de 21° cabeza de serie en duelo que se jugará eso de las 8:30 horas y que podrás seguir en las pantallas de ESPN o a través del streaming en Disney+.

El partido de la segunda raqueta nacional fue programado en el tercer turno del Court 1, por lo que se estima que el partido de Garin se dispute entre las 08:30 y 09:00 horas de nuestro país.

Este será el cuarto enfrentamiento en el circuito profesional entre el ariqueño y el malagueño. Hasta el momento, el historial favorece a Davidovich Fokina por 2-1, gracias a sus victorias en el ATP 250 de Amberes (2021) y en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells (2023).

El único triunfo del chileno se remonta a los octavos de final del Chile Open 2020, precisamente sobre superficie de arcilla, misma condición en la que se enfrentarán este sábado.

En caso de conseguir una victoria y avanzar a la tercera ronda, el panorama no será sencillo para Garin. En el horizonte asoma el ganador de la llave entre el ruso Andrey Rublev (14°) y el serbio Miomir Kecmanovic (70°).