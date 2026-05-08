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Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Agresión a Lincolao: Declaran inadmisible querella por Ley de Seguridad del Estado

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La Corte de Valdivia determinó que el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para invocar esa norma.

El fallo unánime da cuenta de que solo Interior tiene la facultad de querellarse en una causa al alero de esa ley.

Agresión a Lincolao: Declaran inadmisible querella por Ley de Seguridad del Estado
 ATON (archivo)

La Justicia acogió un amparo presentado por la defensa de dos estudiantes formalizados por el incidente, ocurrido en la Universidad Austral.

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La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró inadmisible la ampliación de la querella interpuesta por el Ministerio de Seguridad Pública, en respuesta a la agresión sufrida hace un mes por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la sede local de la Universidad Austral.

Según consignó el Poder Judicial este viernes, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública y, de ese modo, estableció que la mentada cartera "carece de legitimación activa para querellarse en la causa, al alero de la Ley de Seguridad del Estado".

"Respecto del primer acto que por esta vía las defensas impugnan, es preciso discrepar del juez recurrido en cuanto ha estimado que la cuestión sobre la legitimación del Ministerio de Seguridad Pública para deducir querella conforme a la Ley sobre Seguridad del Estado debe ser debatida en una oportunidad procesal diversa al examen de admisibilidad", explica el fallo unánime.

Por lo demás, y citando la norma invocada, releva una "falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella", puesto que las atribuciones fijadas en la misma ley mantienen "expresamente la facultad de interponer la querella de marras en el Ministerio del Interior, sin dotar al Ministerio de Seguridad Pública de idéntica facultad".

"Lo anterior es a su vez concordante con la mantención de la facultad de deducir querella en los delegados presidenciales regionales, dado que al Ministerio del Interior le corresponde todo lo relativo al Gobierno Político y Local del territorio, siendo coherente que, en aquel sentido la presente especificación de la función de Gobierno mantenga una adecuada coordinación a nivel nacional y regional entre los órganos señalados", puntualiza el texto.

El recurso de amparo acogido por la Corte fue interpuesto en favor de Pablo Vásquez y María Jesús Madariaga, dos de los tres estudiantes formalizados por la agresión contra Lincolao.

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