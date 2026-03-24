Cristian Garin estará fuera de las canchas por una lesión abdominal

El tenista chileno Cristian Garin (95°) anunció que estará fuera de las canchas debido a una lesión abdominal.

"Hola gente. Último mes complicado por una lesión muscular abdominal. Toca parar un poco y preparar para volver al 100%. Espero volver a competir pronto", escribió el ariqueño en su cuenta de Instagram.

El último partido que disputó "Gago" fue en la primera ronda de las clasificaciones del Masters 1.000 de Miami, donde cayó ante el canadiense Liam Draxl (147°) por 6-4, 4-6 y 2-6.

Debido a esto, Garin se bajó del Challenger de Sao Paulo y se restará del ATP 250 de Houston, en el cual aparece inscrito Alejandro Tabilo, y cuyo cuadro principal se desarrollará entre el 30 de marzo y el 5 de abril.