Cristian Garin se despidió del Masters de Roma tras caer ante Alejandro Davidovich

El tenista nacional Cristian Garin (104° ATP) fue superado por el español Alejandro Davidovich Fokina (23°) y cayó eliminado en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, Italia.

Tras una hora y 54 minutos, el marcador se cerró a favor del europeo con parciales de 7-6 (2) y 6-4.

El primer set fue uy reñido, con golpes profundos y buenos pasajes para ambos. Tal fue la paridad que el parcial se fue al tie break sin ver quiebres, pero Davidovich impuso diferencias para ganar el desempate.

La segunda manga comenzó con una amplia ventaja del español, quien quebró de entrada y conquistó los primeros cuatro juegos.

El 4-0 en contra parecía un cierre aplastante contra Garin, pero el chileno dio muestras de lucha y logró recortar la diferencia hasta un 5-4. Sin embargo, su rival selló el partido con su servicio en el game final.

De esta manera se acabó la participación nacional en el torneo italiano, pues en la jornada del viernes Alejandro Tabilo (35°) sucumbió ante Francisco Cerúndolo (27°).

En cuanto a Davidovich Fokina, jugará ante el ruso Andrey Rublev (14°), verdugo del serbio Miomir Kecmanovic (70°) por doble 6-4.