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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo sucumbió ante la solidez de Cerúndolo y dijo adiós a Roma

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno se mostró errático y sobrepasado por el tenis del argentino.

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El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° de la ATP) se mostró lejos del nivel que venía mostrando y terminó sucumbiendo ante la solvencia del argentino Francisco Cerúndolo (27°) en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma.

El zurdo fue incapaz de meterse en el partido y cada vez que lo intentó, el trasandino mostró sus mejores golpes para terminar imponiéndose por un expresivo 6-0 y 6-2 en una hora y 10 minutos de juego.

Ya en el primer game del partido, Cerúndolo se hizo sentir y quebró de entrada para luego sumar otros dos rompimientos que terminar por romper la resistencia de Tabilo, cuya raqueta terminó por pagar las consecuencias sobre el final del primer set.

En el segundo parcial, la historia parecía repetirse. El nacido en Buenos Aires quebró de entrada y tomó nuevamente la ventaja, pero vino una tibia respuesta de Tabilo, quien más entusiasmado por el apoyo del público que por su propio tenis, logró sumar su primer juego y luego un quiebre esperanzador.

Pero Cerúndolo no se dejó sorprender y volvió por sus fueros para sellar el partido a su favor.

Esta derrota dejó a Tabilo sumando 30 puntos ATP que le valen ubicarse en el casillero 33° del Ranking Live con buenas opciones de ser sembrado en Roland Garros.

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