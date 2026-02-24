Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.8°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Garin y estreno triunfal en el Chile Open: Significa mucho, más que un solo partido

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

El tenista chileno explicó que está en una nueva etapa en su vida.

Garin y estreno triunfal en el Chile Open: Significa mucho, más que un solo partido
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Cristian Garin (93°) luego de su victoria ante Juan Manuel Cerúndolo (70°) en el marco de su debut en el ATP 250 de Santiago comentó sobre la importancia de este triunfo.

"Estoy contento de haber ganado un partidazo, Juanma es de los jugadores que mejor juega en tierra. Contento por la victoria, significa mucho, más que un solo partido", dijo el ariqueño.

Sobre el desarrollo del partido "Gago" explicó que "Juan estaba jugando muy bien tácticamente, yo nervioso y muy lento. Después me solté, empecé a pegarle más fuerte y jugar puntos más largos".

"Ahí estuvo el cambio de juego. El tercer set dominé más y me solté. Podría haber sacado más ventaja, pero era un poco la necesidad de haber ganado el partido", complementó el nacional.

Finalmente, Garin se refirió a el complejo momento personal y profesional que atraviesa después de estas difíciles semanas donde no solo tuvo que lidiar con sus caídas dentro de la cancha, sino también con el sensible fallecimiento de su padre.

"Es el comienzo de una nueva etapa mía. Espero seguir trabajando como lo vengo haciendo, a veces con los resultados no se ve todo lo que hace, pero esto es día a día. Estoy contento de tener otra oportunidad", sentenció.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada