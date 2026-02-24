Garin y estreno triunfal en el Chile Open: Significa mucho, más que un solo partido

El tenista chileno Cristian Garin (93°) luego de su victoria ante Juan Manuel Cerúndolo (70°) en el marco de su debut en el ATP 250 de Santiago comentó sobre la importancia de este triunfo.

"Estoy contento de haber ganado un partidazo, Juanma es de los jugadores que mejor juega en tierra. Contento por la victoria, significa mucho, más que un solo partido", dijo el ariqueño.

Sobre el desarrollo del partido "Gago" explicó que "Juan estaba jugando muy bien tácticamente, yo nervioso y muy lento. Después me solté, empecé a pegarle más fuerte y jugar puntos más largos".

"Ahí estuvo el cambio de juego. El tercer set dominé más y me solté. Podría haber sacado más ventaja, pero era un poco la necesidad de haber ganado el partido", complementó el nacional.

Finalmente, Garin se refirió a el complejo momento personal y profesional que atraviesa después de estas difíciles semanas donde no solo tuvo que lidiar con sus caídas dentro de la cancha, sino también con el sensible fallecimiento de su padre.

"Es el comienzo de una nueva etapa mía. Espero seguir trabajando como lo vengo haciendo, a veces con los resultados no se ve todo lo que hace, pero esto es día a día. Estoy contento de tener otra oportunidad", sentenció.