Tenista argentino de 18 años fue suspendido por dopaje

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) suspendió provisionalmente este martes al tenista argentino Romeo Arcuschin tras detectar una violación a las normas del Programa Antidopaje del Tenis (TADP). El deportista de 18 años entregó una muestra de orina durante su participación en el torneo ITF World Tennis Tour M15 de Lima, en Perú, el pasado 15 de diciembre de 2025.

El análisis de laboratorio reveló la presencia de metabolito de estanozolol, una sustancia prohibida categorizada como agente anabólico en la lista oficial de 2025. El organismo internacional envió el aviso previo de acusación al jugador el pasado 16 de febrero, mientras que la muestra B, analizada el 23 de febrero de 2026, confirmó los hallazgos iniciales del proceso realizado en Perú.

La medida cautelar entró en vigor de forma obligatoria debido a que la sustancia encontrada no está especificada en los rangos de excepción. Por este motivo, el tenista de Argentina quedó inhabilitado para jugar, entrenar o asistir a cualquier evento oficial sancionado por los miembros de la ITIA, incluyendo torneos de la ATP, ITF y WTA, además de competencias en Estadios nacionales.

Romeo Arcuschin alcanzó el puesto 1802 del ranking mundial individual en noviembre de 2025, el registro más alto de su trayectoria profesional. Pese a que el reglamento le otorga el derecho a apelar la suspensión provisional ante un tribunal independiente, el deportista trasandino no realizó presentaciones legales para revertir la determinación hasta la fecha en Argentina.

La sanción se mantendrá vigente mientras dure la investigación final del caso, la cual determinará el periodo definitivo de inhabilitación para el tenista nacionalizado en Argentina. La ITIA reiteró su compromiso con la protección de la integridad del deporte y el cumplimiento estricto de los protocolos de salud en el circuito internacional.