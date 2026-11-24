El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, llegó este martes hasta la sede de la Federación de Tenis de Chile, ubicada en Cerro Colorado 4661, en Las Condes, para ordenar el desalojo y la demolición de las instalaciones, en medio del conflicto por la ocupación del recinto por parte de Milovan Kegevic, dirigente inhabilitado para ejercer la presidencia de la entidad.

"Haga abandono de la propiedad, por favor. Haga abandono de la propiedad porque vamos a partir con la demolición", exigió Poduje tras protagonizar un acalorado intercambio con Javier Gómez, abogado de Kegevic.

"Este señor que habita acá no representa a la Federación de Tenis. La Federación de Tenis lo desconoció. Estas personas están usurpando el terreno y además están en viviendas que tienen decreto de demolición porque fueron construidas sin permiso", explicó el secretario de Estado.

La discusión incluyó gritos y empujones entre los presentes, mientras funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro del Deporte, Francisco Riveros, participaron del procedimiento. En el lugar también se dispuso una máquina retroexcavadora para iniciar la demolición de las construcciones, luego de que los equipos encargados revisaran las condiciones del inmueble.

La medida se produjo después de que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) presentara una querella por el delito de usurpación de terrenos, debido a la permanencia de Kegevic y personas de su entorno en el recinto.

El dirigente fue elegido presidente de la Federación de Tenis en junio, pero posteriormente quedó inhabilitado tras presentar un título universitario falso. El Ministerio de Vivienda sostiene que el terreno pertenece al Serviu y que las construcciones carecen de los permisos correspondientes.