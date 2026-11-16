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Alcaraz se estrenó en las Finales ATP de Turín con sólido triunfo ante Tiafoe
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Autor: Redacción Cooperativa
El español se impuso en sets corridos en poco más de una hora de partido.
El español se impuso en sets corridos en poco más de una hora de partido.
El español Carlos Alcaraz, tercero en el ranking mundial, se estrenó con un sólido triunfo en las Finales ATP de Turín, al batir al estadounidense Frances Tiafoe (8°).
El español no tuvo dificultades para superar al estadounidense en la pista del Inalpi Arena de Turín, y se impuso con un doble 6-2 en apenas 69 minutos de partido.
Con la victoria, Alcaraz quedó líder del Grupo "Ivan Lendl", a la espera del duelo entre el ruso Daniil Medvedev (5°) y el italiano Flavio Cobolli (6°).
En la segunda fecha del grupo, Alcaraz enfrentará a Medvedev y Tiafoe ante el local Cobolli.